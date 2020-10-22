Markar Esayan kimdir? İşte Markar Esayan'ın biyografisi

Markar Esayan'ın, Cemil Ertem'le birlikte Ağustos 2013'de Etkileşim Yayınları tarafından basılan "Dünyayı Durduran 60 Gün" isimli bir siyasi inceleme kitabı bulunuyor.



Ayrıca Esayan, Etkileşim Yayınlarından Kasım 2013'te çıkan "İyi Şeyler" adlı bir deneme de kaleme aldı.



TBMM'de 25, 26 ve 27. dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliğine seçilen Esayan, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerini de yürütüyordu.



Markar Esayan, Anayasa Komisyonu, Türkiye-Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.



İyi düzeyde İngilizce ve Ermenice bilen Esayan, bekardı.



