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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 15:30,

Manisa Denizli Muğla bayram namazı saat kaçta 2020? Denizli Muğla Manisa bayram namazı saati!

Manisa Denizli Muğla bayram namazı saati, bu bölgelerde ikamet eden birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) buyurduğu ‘Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır hadis-i şerifinden hareketle, Denizli Muğla Manisa bayram namazı saatleri bilgisini sorgulayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, Denizli Muğla Manisa bayram namazı saatleri kaç olacak? İşte, merak edilen saat bilgisi hakkında Diyanet’in yayımladığı detaylar

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Bayram namazı saatleri, Manisa, Denizli, Muğla'da yaşayan vatandaşların merak ettiği hususlar arasında yer alıyor. Bayram günü sabah saat kaçta kalkacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabını arıyor. İşte, Diyanet’ten alınan bilgilere göre Denizli Muğla Manisa bayram namazı vakti

MANİSA Kurban Bayramı namaz saati 06:43
DENİZLİ Kurban Bayramı namaz saati 06:38
MUĞLA Kurban Bayramı namaz saati 06:42

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2Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi
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Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?

Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya hadım hâle getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 80). Bu durum kurban açısından herhangi bir eksiklik oluşturmaz.

3Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır
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Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).

4Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi
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Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi?

Doğuştan kuyruksuz olan veya besili olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir kaza ile değerini azaltacak şekilde kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kopan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir (İbnü’l-Hümâm, Feth, IX, 529).

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