Mahkumların açık cezaevi izni uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri hakkında güncel bilgiler

Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı’nca, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na görüş sorulacak. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda için süresi önümüzdeki hafta bir kez daha uzatılacak ya da sona erdirilecek. 7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 9. maddesi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın yürürlüğe girdiği 14 Nisan tarihi itibarıyla 31 Mayıs’a kadar COVID-19 iznine gönderilmişti.