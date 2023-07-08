



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden denetimli serbestlik, açık ve kapalı cezaevindekiler için alınan kararı duyurdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün hükümlüler ile ilgili kanun teklifi görüşüldü ve kabul edildi. Mahkum yakınları ise özellikle son dönemde genel af ile alakalı olarak ortaya atılan iddiaları yakından takip ediliyorlardı. Bakan Yılmaz Tunç yaptığı açıklamalarla hem tartışmalara son noktayı koydu. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçirilen hükümlüler iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçiş yapabilecek. Peki Mahkumlara af mı çıktı, kanun teklifinde neler var? İşte, Adalet Bakanı Tunç’un sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamalar…