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MAHKUMLARA AF ÇIKTI MI, kimleri kapsıyor? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kapalı ve açık cezaevindekiler için önemli açıklama… 2023 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Güncelleme Tarihi:

#Mahkumlara Af Mı Çıktı#Genel Af#Açık Cezaevi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 11:16

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifinin detaylarını duyurdu. Komisyonda görüşülen kanun teklifinde açık ve kapalı cezaevinde olan mahkumlara ilişkin önemli kararlar alındı. Alınan kararlar hüküm giyenlerin yakınları tarafından merak ediliyor. Görüşülen teklife göre kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini çeken ve istenen şartları sağlayan hükümlüler açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Covid-19 izninde bulunanlar ise Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? sorularına yanıt arıyordu. Açık cezaevi izinleri normal şartlarda 31 Temmuz’da sona erecekti. Ancak konuyla ilgili yeni bir karar alındı. İşte, Meclis’te kabul edilen teklifin detayları…

1/4MAHKUMLARA AF ÇIKTI MI, kimleri kapsıyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kapalı ve açık cezaevindekiler için önemli açıklama… 2023 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden denetimli serbestlik, açık ve kapalı cezaevindekiler için alınan kararı duyurdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün hükümlüler ile ilgili kanun teklifi görüşüldü ve kabul edildi. Mahkum yakınları ise özellikle son dönemde genel af ile alakalı olarak ortaya atılan iddiaları yakından takip ediliyorlardı. Bakan Yılmaz Tunç yaptığı açıklamalarla hem tartışmalara son noktayı koydu. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçirilen hükümlüler iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçiş yapabilecek. Peki Mahkumlara af mı çıktı, kanun teklifinde neler var? İşte, Adalet Bakanı Tunç’un sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamalar…

2/4MAHKUMLARA AF MI ÇIKTI

MAHKUMLARA AF MI ÇIKTI?

Özellikle son dönemde sosyal medyada ortaya atılan genel af iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktardı. İşte, yapılan açıklama;

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3/4MAHKUMLARA AF ÇIKTI MI, kimleri kapsıyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kapalı ve açık cezaevindekiler için önemli açıklama… 2023 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı

“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

4/4MAHKUMLARA AF ÇIKTI MI, kimleri kapsıyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kapalı ve açık cezaevindekiler için önemli açıklama… 2023 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı

•31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.
•Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

Kabul edilen teklife göre ayrıca;

31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.

Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.

Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek.”

 

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#Mahkumlara Af Mı Çıktı#Genel Af#Açık Cezaevi

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