Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesinde
Magnum çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Magnum Porsche kampanyası 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Kampanya 30 Eylül 2021 23.59 tarihinde sona erdi. Katılım yapanlar, kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk sms olarak gönderdiler. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte çekiliş ve sonuç açıklanma tarihi
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Magnum çekiliş sonuçları ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı, 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş kazanacak. Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise aynı hafta içerisinde belirtilen tarihte yayınlanacak. İşte detaylar
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MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile belli olacak.
Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.
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Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.