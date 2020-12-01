Lokantalar ve restoranlar kapanacak mı? Lokantalar ve restoranlar açık mı, çalışıyor mu?
Lokantalar ve restoranlar kapanacak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların açık olup olmadığı noktasında bilgi edinmek isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Lokantalar ve restoranlar kapanacak mı? Lokantalar ve restoranlar açık mı, çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
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Lokantalar ve restoranlar açık mı, kapanacak mı soruları pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Yayımlanan genelgeler kapsamında gündeme getirilen lokantalar ve restoranlar hakkında çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı yürürlüğünde yer almaya devam ediyor. Peki, Lokantalar ve restoranlar kapanacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
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Genelgeye göre, yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
3
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İl ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirler arası kara yolları kenarında bulunan ve şehirler arası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.