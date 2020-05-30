Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge yayınlandı
Normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete girecek olan kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı. Bu işletmelerin haziran başında faaliyetlere başlamasına kısa süre kala, İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine restoranlar ve kafeler için genelge gönderildi. Genelgeye göre, 1 Haziran'da hizmete başlayacak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak, nargile satışları yapılamayacak. Peki, lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde restoran, kafe ve lokanların yeniden açılacağını söylemesinin ardından, İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili genelge yayınlandı. Genelgede, faaliyetleri geçici süreliğine kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, gibi yerlerin 1 Haziran 2020 Pazartesi yeniden açılacağı bildirildi. İşte, İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgenin detayları.
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LOKANTA, RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Restoran, kafe, lokanta pastanelerin açılışı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;
Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
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Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başlayacağını söylemişti.