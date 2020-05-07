Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına dilekçe yazarak, işletmelerin belirlenecek kurallara göre yeniden açılmasını talep ettiklerini dile getiren Yenice, şöyle konuştu:



"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yoğun çalışmalarıyla salgının inişe geçmesinden destek alarak Cumhurbaşkanımıza bir dilekçe yazdık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritasına uyarak Kovid-19 sürecinde kapanan işletmeleri kademeli olarak açmaya hazırız. Bakanlığımızın uyarıları, yönlendirmeleri ve koyacağı kurallar bizim için çok önemli. Son derece duyarlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Hazırlanacak yol haritasına uymaya ve sektörü tekrardan canlandırmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."



Aykut Yenice, Kovid-19 salgını sonrası restoranlarda ve gıda işletmelerinde uygulama açısından bazı değişiklikler beklediklerini belirterek şunları kaydetti:



