Lokanta ve kafe çalışanlarına nakdi ödeme ne zaman? 1500 TL verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kafe ve lokanta çalışanları için nakdi ücret desteği verileceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından, söz konusu ödemenin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, lokanta ve kafe çalışanlarına nakdi ödeme ne zaman?
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Son Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs kararlarını belli olmuştu. Alınan kararlar arasında Ramazan ayı tedbirleri de var. Öte yandan lokanta ve kafe çalışanları için de nakdi destek verileceği açıklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." demişti.
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1500 TL destek için başvuruların, bir önceki dönemde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılması bekleniyor. Ancak daha önce destek başvurusunda bulunan kişilere otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise resmi açıklama ile açıklığa kavuşacak.
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Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.