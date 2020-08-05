Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları için geri sayım!
Sekizinci sınıfta eğitim alan yüz binlerce öğrenci LGS tercih işlemlerini tamamladı ve MEB'in yerleştirme sonuçlarını açıklayacağı tarihi beklemeye başladı. 2020 LGS yerleştirme sürecine ilişkin tüm detaylar, söz konusu sınava katılan liseli adayları ve aileleri tarafından sorgulanıyor. Peki, Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2020 LGS yerleştirme sonuçları, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Tercih işlemlerini sürdüren öğrenci ve velilerin gündemindeki en önemli konulardan birisi olan LGS yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirmenin ardından öğrencilerin erişimine açılacak. İşte, 2020 LGS tercih ve yerleştirme işlemlerine dair son gelişmeler...
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LGS TERCİH BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
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Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı