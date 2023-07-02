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LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 (MEB)|| Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları 2023 açıklandı mı? LGS tavan, taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#Lise Taban Puanları 2023#LGS#Lise Yüzdelik Dilimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 11:41

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları bayram öncesinde açıklanmıştı. Şimdi ise gözler lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrildi. 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri meb.gov.tr internet adresi ile nitelikli ve diğer tüm okul türleri için erişime açılacak. Yayınlanan LGS kılavuzu ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Merkezi yerleştirme işlemleri, sınav puanının üstünlüğüne göre tercihlere göre yapacak. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler, merkezi yerleştirmede büyük önem taşıyor. Öğrenciler merkezi sınav puanıyla en fazla 10 tercihte bulunabileceğinden tercih edebilecekleri liselerin en son alım yaptığı puanı merak ediyor. Peki Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları 2023 açıklandı mı? LGS tavan, taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte, LGS taban puanları 2023 ile ilgili bilgiler....

1/5LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 (MEB)|| Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları 2023 açıklandı mı LGS tavan, taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 LGS tercih takvimini duyurdu. LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, sınavdan elde ettikleri merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilimlerini öğrendiler. Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 26 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimler aileler ve ortaöğretim mezunları tarafından araştırılıyor. Lise tercihleri sonucunda yerleştirmeler merkezi ve yerel olmak üzere iki ayrı yöntemle yapılıyor. Yerel yerleştirmelerde ikamet adresi, okul başarı puanı üstünlüğü dikkate alınır. Merkezi yerleştirmelerde puan üstünlüğüne göre yapıldığından adaylar, okulların en düşük ve en yüksek kaç puanla alım yaptığını araştırıyor. Peki 2023 LGS (lise) taban puanları açıklandı mı? İşte, MEB LGS tercih işlemlerine ilişkin detaylar…

2/52023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI

2023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan lise taban puanlarına göre hareket edecek.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor. Adaylar, aşağıda bulunan 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını sorgulayabilir.

LGS taban puanlarının açıklanması ile beraber adaylar taban puan, (en düşük) tavan puan (en yüksek) puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenebilecek.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

3/5MEB 2023 LGS TERCİH TAKVİMİ

MEB 2023 LGS TERCİH TAKVİMİ

26 Haziran -19 Temmuz 2023 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

03-19 Temmuz 2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

24 Temmuz 2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan
Edilmesi

24-28 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

31 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

31 Temmuz-04 Ağustos 2023: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

4/5LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 (MEB)|| Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları 2023 açıklandı mı LGS tavan, taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak

07 Ağustos 2023: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

18 Ağustos 2023: İl/ İlçe Öğrenci YerleĢtirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

22-25 Ağustos 2023 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2023 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

11 Eylül 2023: 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

5/52023 LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK

2023 LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirme işlemleri, Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

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#Lise Taban Puanları 2023#LGS#Lise Yüzdelik Dilimler