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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 13:59,

Lise taban puanları 2020: LGS yüzdelik dilimleri görüntüleme ve hesaplama ekranı

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercih aşamasına başlayacak olan pek çok öğrenci ve velisinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. Şu ana kadar pek çok öğrencinin LGS sonuçları sonrasında aldıkları puanları hesaplamaya çalıştığı LGS tercih robotu 2020, 20 Temmuz tarihi itibariyle pek çok öğretmen tarafından da tercih rehberi olarak kullanılacak. Peki, 2020 LGS lise tercih robotu ile yüzdelik dilimler ve taban puanlar nasıl görüntülenebilecek? İşte, İşte, MEB tarafından açıklanan lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler

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Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ailelerin ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına göre, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olana tercih döneminde, öğrenciler 10 adet tercih yapacaklar. LGS tercih robotundan yüzdelik dilimlerine göre yapılacak olan tercih işlemleri, 29 Temmuz'a kadar devam edecek. İşte, MEB 2020 LGS tercih robotu ve Lise yüzdelik dilim hesaplama ekranı.

LGS LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2020

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavı gerçekleşen LGS'de ikinci aşama başladı. Sınav sonuçlarının geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından, lise yüzdelik dilim ve taban puanları tercih işlemlerine saatler kala gündeme geldi. Öğrenci ve veliler, MEB tercih robotu ekranında, bir önceki yılın LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında bilgi edinecekler. İşte, MEB lise taban puan ve yüzdelik dilimler.

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LGS TERCİH ROBOTU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye genelinde yüzdelik dilimi en düşük ilk 10 lise şu şekilde;

Okul AdıYabancı DiliKontenjanı2019 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim2019 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiFransızca1000,010,01
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek LisesiAlmanca1800,060,01
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesiİngilizce1500,090,01
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek LisesiAlmanca680,110,01
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesiİngilizce1360,110,01
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesiİngilizce1020,110,01
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesiİngilizce2040,200,01
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesiİngilizce1700,250,01
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu LisesiAlmanca2040,340,06
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesiİngilizce1700,360,01


3LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercihyapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir

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f) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

g) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

ğ) Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

h) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

5YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

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