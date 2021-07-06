Lise nakilleri ne zaman başlayacak? LGS nakilleri ne zaman açıklanacak 2021? MEB duyurdu!
Lise nakilleri 2021, LGS yerleştirme tercihleri devam ederken öğrenci, veli ve eğitimcilerin odaklandığı konulardan oldu. MEB takvimine göre, LGS lise tercihleri 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri “www.meb.gov.tr” adresinden öğrenilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ise lise 1. nakil dönemi tercihleri yerleşmeyi bekleyen öğrenciler için kritik önem taşıyacak. Peki, Lise nakilleri ne zaman başlayacak ve ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 lise nakil takvimi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Lise nakilleri ne zaman 2021 sorusu ortaöğretim tercih sürecinde takip ediliyor. İlk tercihlerinin neticesine göre nakil işlemi yapacak olan öğrenci ve veliler, bakanlığın açıkladığı takvime göre nakil dönemine yön verecekler. MEB 2021 LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, LGS lise birinci nakil tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Nakil sonuçları 2 Ağustos 2021'de ilan edilecek. Yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek.
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1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
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NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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SONUÇLAR 26 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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2 bin 91 liseye merkezi sınav puanıyla öğrenci alınacak
Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.