LGS tercih robotu ile 2020 LGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak?
LGS tercihleri tüm hızıyla devam ediliyor. Adaylar LGS tercih robotu ile lise yüzdelik dilimlerine ve kontenjanlara ulaşabiliyorlar. MEB, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelleyerek erişime açtı. Peki LGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak? İşte yanıtı ve LGS tercih robotu…
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LGS tercih robotu, lise tercihlerini yapan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. LGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak sorusu araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapılan LGS’nin tercih işlemleri 20 Temmuz’da başladı ve 29 Temmuz’a kadar devam edecek. MEB rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu yayımladı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralığında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz’da başladı ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.
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LGS TERCİH ROBOTU YAYINDA
MEB, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZÖğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralığında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
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Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.