LGS tercih robotu ile 2020 LGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

LGS tercih robotu, lise tercihlerini yapan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. LGS tercihleri ne zamana kadar yapılacak sorusu araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapılan LGS’nin tercih işlemleri 20 Temmuz’da başladı ve 29 Temmuz’a kadar devam edecek. MEB rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu yayımladı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralığında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz’da başladı ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.