Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

LGS SINAVI NE ZAMAN? 2023 Liselere Giriş Sınavı puan hesaplama nasıl yapılacak? İşte MEB LGS sonuç tarihi...

Güncelleme Tarihi:

#LGS 2023#MEB#LGS Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 12:08

LGS sınavının ne zaman yapılacağı Mayıs ayının sonlarına doğru ilerlerken araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseler Geçiş Sistemi sınavı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek. 8. sınıf öğrencileri sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. LSG sınav yerleri de e-Okul üzerinden 26 Mayıs'ta erişime açılacak. Peki LGS sınavı ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

1/4LGS SINAVI NE ZAMAN 2023 Liselere Giriş Sınavı puan hesaplama nasıl yapılacak İşte MEB LGS sonuç tarihi...

LGS sınavı ne zaman 2023? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek sınava girecek 8. sınıf öğrencileri hazırlıklarına devam ediyor. Haziran ayında yapılacak sınav için giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlanacak. İşte LGS 2023 sınav tarihi...

2/4LGS SINAVI NE ZAMAN SINAVDA KAÇ SORU OLACAK

LGS SINAVI NE ZAMAN? SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023'te yapılacak.

Sınav, 2022-2023 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

3/4LGS PUAN HESAPLAMA

LGS PUAN HESAPLAMA

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

LGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4/42023 LİSE SINAVI SONUÇ TARİHİ

2023 LİSE SINAVI SONUÇ TARİHİ

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#LGS 2023#MEB#LGS Ne Zaman