LGS sınav yeri ve giriş belgesi sorgulama: LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yeni eğitim öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayı öğrenci ve mezunlara yönelik, özel kurslara ihtiyacı azaltacak destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik bir hazırlıkları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, kısmi düzenlemeler yapılabilecek bazı projeler olduğunu belirtti.



Bu öğrenciler için dünyada yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli sadece iki-üç ülkede olan akademik destek yazılımları olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:



"Bu yazılımın bu kadar talep göreceğini ve bu kadar çocuklarımızın teveccüh edeceğini gerçekten tahmin edemedik. Her bir çocuğa şahsa özel deneme sınavı yapabiliyor. Kolay, orta ve zor seviyede sorular sorabiliyor. Haftalık, aylık, yıllık plan-program çıkarıyor. Her bir çocuğun çalışma hızını yapay zeka kontrol ediyor, eğer yavaş çalışıyorsa otomatik olarak tercihlerini düşürüyor çocuğun. Hızlı çalışıyorsa 'Senin tercihini yükselttim. Çünkü iyi çalışıyorsun.' diyor yazılım. Yani çocuğu izliyor. Çocuk bir soruyu çözemezse o soruyu niye çözemediğini anlıyor. 'Geçen sene matematiğin iki ünitesindeki şu konuyu anlamamışsın.' diye o konuyu ekrana hazır getiriyor. Yani çocuğun bir yere kalkıp bakması gerekmiyor. Çocuğun neyi bilmediğini de biliyor çocuğa rehberlik ediyor, ilgisini ölçüyor vesaire vesaire ve buna ücretsiz herkes ulaşabilir. Dağ başında da ulaşabilir şehirde de metropolde ulaşabilir destekleme yetiştirme kursları bununla ilgilidir."



Selçuk, hafta sonları EBA televizyonunda soru çözümleri ile ilgili her hafta bir çalışma yapıldığını belirterek bu çalışmaların da devam edeceğini bildirdi. Türkiye'de bir öğrenci kimden, nasıl ders almayı hayal ediyorsa onu yaz dönemi, yıl içinde de hatta açılmadan önce bunu alabileceğini anlatan Selçuk, "Mesele şu; biz her şeyi verelim, her şeyi yığalım, 'Artık sorumluluk senin yavrum.' diyelim." ifadesini kullandı.