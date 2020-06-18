LGS sınav yeri ve giriş belgesi sorgulama: LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) giriş belgeleri yayımlandı. E okul üzerinden açıklanan LGS sınav giriş belgesi üzerinde sınav salonu, sıra numarası ve öğrenci bilgileri yer alacak. LGS sınav giriş belgelerine 'http://www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. Söz konusu sınav yerleri T.C kimlik no ve doğum tarihiyle birlikte sorgulanacak. İşte, 2020 LGS sınav yerleriyle ilgili ayrıntılar.
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20 Haziran Cumartesi günü uygulanacak olan LGS sınavı için geri sayım devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin LGS giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler bu belge olmadan sınava giremeyecek. Okul müdürlükleri LGS sınav giriş belgelerini mühürleyerek onaylayacak.
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LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2020 LGS sınav giriş belgesi online sistem üzerinden açıklandı. Corona virüsü nedeniyle 20 Haziran'da yapılmasına karar verilen LGS sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesi MEB ve e Okul sistemi üzerinden görüntüleniyor. Sınav giriş belgesiyle öğrenciler, bina, sınıf, sıra gibi bilgileri öğrenebiliyor. 13 Haziran itibariyle LGS sınav giriş belgesi görüntülenip çıktısı alınabilecek. Haber içeriğinde yer alan bağlantıya tıklayarak LGS sınav giriş yerleri ve LGS'ye gireceğiniz sınıfı öğrenebilirsiniz.
"Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sınav Giriş Bilgisi" başlığıyla LGS sınav giriş belgesinin erişime açıldığı duyuruldu. LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "//www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
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LGS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili hangi tedbirlerin alındığının ve hastanede tedavisi süren öğrencilerin sınava girmesine dair tepkilerin sorulması üzerine, şu bilgileri paylaştı:
"Hastanede tedavisi süren öğrencilerin sınava girmesi on sene önce de vardı, geçen sene de vardı. Bu yeni bir şey değil. 'Karantinadaki çocuğum, sınava girmek istiyor.' Bu yasal bir hak. Sanki biz bütün hastaları zorla sınava alıyormuşuz gibi bir şey var. Bu durumda olanların sayısı çok çok az. Az sayıda da olsa biz ayrı binada tedbiri almak zorundayız. Benim vatandaşımın bir talebi varsa Milli Eğitim Bakanlığı hukuka uygun olarak, hekimlerin tavsiyesine uygun olarak talebin gereğini yapmak zorundadır. Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler."
İsteyen öğrencilerin sınav sırasında maskelerini çıkartabileceğini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:
"Okul sayısını 13 bin küsurdan, 18 bin küsurlara çıkarttık çünkü ortam rahat olsun istiyoruz. Bina sayısını arttırdık. Hiçbir zaman rehber öğretmen görevli olmazdı. 18 bin arkadaşımızı velilere destek olmaları için görevlendirdik. 148 bin civarındaki görevliyi çocuklarımıza birebir ilgilensin diye 353 bine çıkarttık. Bunun ötesinde çok fazla tedbirimiz var. Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız. Yığılma olsun istemiyoruz. Velilerimizin okul bahçesine alınmasını istemedik. O karmaşanın bir kaosa yol açmasını istemiyoruz. Okula gelen velilerimizin de bahçede bir yığılmaya neden olmasını istemiyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü bir süreç ama velilerimizin ve öğrencileri bize desteği lazım."
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Yeni eğitim öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayı öğrenci ve mezunlara yönelik, özel kurslara ihtiyacı azaltacak destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik bir hazırlıkları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, kısmi düzenlemeler yapılabilecek bazı projeler olduğunu belirtti.
Bu öğrenciler için dünyada yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli sadece iki-üç ülkede olan akademik destek yazılımları olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:
"Bu yazılımın bu kadar talep göreceğini ve bu kadar çocuklarımızın teveccüh edeceğini gerçekten tahmin edemedik. Her bir çocuğa şahsa özel deneme sınavı yapabiliyor. Kolay, orta ve zor seviyede sorular sorabiliyor. Haftalık, aylık, yıllık plan-program çıkarıyor. Her bir çocuğun çalışma hızını yapay zeka kontrol ediyor, eğer yavaş çalışıyorsa otomatik olarak tercihlerini düşürüyor çocuğun. Hızlı çalışıyorsa 'Senin tercihini yükselttim. Çünkü iyi çalışıyorsun.' diyor yazılım. Yani çocuğu izliyor. Çocuk bir soruyu çözemezse o soruyu niye çözemediğini anlıyor. 'Geçen sene matematiğin iki ünitesindeki şu konuyu anlamamışsın.' diye o konuyu ekrana hazır getiriyor. Yani çocuğun bir yere kalkıp bakması gerekmiyor. Çocuğun neyi bilmediğini de biliyor çocuğa rehberlik ediyor, ilgisini ölçüyor vesaire vesaire ve buna ücretsiz herkes ulaşabilir. Dağ başında da ulaşabilir şehirde de metropolde ulaşabilir destekleme yetiştirme kursları bununla ilgilidir."
Selçuk, hafta sonları EBA televizyonunda soru çözümleri ile ilgili her hafta bir çalışma yapıldığını belirterek bu çalışmaların da devam edeceğini bildirdi. Türkiye'de bir öğrenci kimden, nasıl ders almayı hayal ediyorsa onu yaz dönemi, yıl içinde de hatta açılmadan önce bunu alabileceğini anlatan Selçuk, "Mesele şu; biz her şeyi verelim, her şeyi yığalım, 'Artık sorumluluk senin yavrum.' diyelim." ifadesini kullandı.