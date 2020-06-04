LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Hangi konular sorulacak? MEB sınav yerleri için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle 20 Haziran tarihine ertelen sınavda, sınav giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav giriş belgesinde yer alacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Hangi konular sorulacak?
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LGS 2020'ye kısa süre kala, öğrenci ve veliler LGS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene öğrencilerin kendi okullarında LGS'ye gireceklerini açıkladı. 20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınavı giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce e-Okul veli bilgilendirme sisteminden açıklanacak. İşte, ayrıntılar.
Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygungörülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.
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LGS KONULARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:
Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.
Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.
Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.
T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.
Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.
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1000 SORULUK DESTEK PAKETİ
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava hazırlık sürecinde, öğrencilere örnek sorular ve çalışma sorularıyla kaynak desteği sunulmaya devam ediyor. Bu çerçevede, LGS kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı 2'nci çalışma soru destek paketi yayımlandı.
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8'inci sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketi 16 Nisan'da, 1000 soruluk mayıs ayı birinci destek paketi 4 Mayıs’ta yayımlandı. Bugün erişime açılan 1000 sorudan oluşan mayıs ayı çalışma soruları 2'nci destek paketiyle birlikte toplam 2 bin 516 soru, öğrencilerin kullanımına sunuldu.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, LGS kapsamındaki merkezi sınava katılacak öğrencilerin en iyi şekilde hazırlık yapabilmeleri, Türkiye'nin her yerindeki çocuğa fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirtti.
Öğrenciler, destek paketine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebilecek.