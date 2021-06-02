LGS saat kaçta başlayacak? LGS'de hangi belgeler zorunlu? İşte LGS'de sık sorulan soruların yanıtları
LGS'de son hazırlıklarını yapan öğrencileri, sınav saatiyle ve belgeleriyle ilgili araştırmalara başladı. 6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. LGS, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilecek. 2020 LGS sınavında olduğu gibi sınava girecek tüm öğrencilere ve sınavda görev alacak öğretmenlere, maske ve dezenfektanlar okullarda ücretsiz olarak verilecek. Peki, LGS saat kaçta başlayacak? LGS'de hangi belgeler zorunlu? İşte LGS'de sık sorulan soruların yanıtları...
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1
2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav uygulama kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanmıştı. LGS 6 Haziran 2021 tarihinde; birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise saat 11.30’da olacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak.
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Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah veyumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
3
Sınavda değişiklik yok
LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
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Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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LGS kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklar açıklandı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını, AA muhabirine açıkladı.
Sınavın Kovid-19 salgını koşullarında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınan önlemlerin gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildiğini aktaran Özer, ayrıca 81 ilde hazırlıklarda gelinen noktanın ayrıntılı olarak ele alındığını bildirdi.
Özer, 6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak sınavın 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Salgın nedeniyle sınava katılacak öğrenciler kendi okullarında katılacağı için 2021 yılında sınav yapılacak okul sayısı 2019 yılında önemli oranda artırıldı. 2019 yılında 3 bin 873 okulda 59 bin 568 salon kullanılmışken bu sayı 2021 yılında 17 bin 793 okula ve 82 bin 355 salona çıkartıldı.
Salgın tedbirleri nedeniyle görevli sayısında da artışa gidildi. 2019 yılında 148 bin 946 sınav görevlisi görev yapmıştı. 2021 yılında ise yaklaşık 350 bin sınav görevlisi görevli olacak. Ayrıca rehber öğretmenleri sınav günü salgın tedbirlerinin uygulanmasında okullarda destek verecekler. Sınav binası ve bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanacaklar.
2020 LGS sınavında olduğu gibi sınava girecek tüm öğrencilere ve sınavda görev alacak öğretmenlere, maske ve dezenfektanlar okullarda ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca, sınav binalarında el antiseptiği ve yedek maske bulundurulacak."
Öte yandan, Bakan Yardımcısı Özer'in başkanlığında yapılan toplantıya, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve 81 il müdürü katıldı.