LGS ne zaman hangi tarihte yapılacak, kaç gün kaldı? 2021 sınavı için MEB'den açıklama
LGS sınav tarihi için geri sayım devam ediyor. Liselere giriş kapsamında uygulanacak olan LGS Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ile gerçekleşecek. Hayallerindeki liselere girmek isteyen 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı 2021 LGS sınavı iki oturum halinde 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Söz konusu sınava kısa süre kala MEB LGS kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklarını duyurdu. Peki, 2021 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, LGS sınav tarihi ve konuyla ilgili tüm detaylar.
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LGS ne zaman yapılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde belli oldu. Geçtiğimiz günlerde LGS giriş belgesi ve LGS sınav yerleri sorgulama ekranını erişime açan MEB sınavla ilgili yapılan hazırlıkları duyurdu. MEB takvimine göre LGS bu yıl 6 Haziran'da gerçekleşecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Selçuk öğrenci ve velilerin merak ettiği "LGS sınavı ertelenecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Selçuk şunları söyledi;
LGS sınavının tarihinde erteleme söz konusu değil, 6 Haziran'da yapılacak. Biz her türlü tedbiri alarak, kontrollü bir şekilde sınavı yapacağız. Bu sene sınavda çok uzun paragraf soruları olmayacak.
LGS sınavı bu yıl 6 Haziran'da yapılacak.
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LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
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LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 6 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını, açıkladı. Sınavın COVID-19 salgını koşullarında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınan önlemlerin gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildiğini aktaran Özer, ayrıca 81 ilde hazırlıklarda gelinen noktanın ayrıntılı olarak ele alındığını bildirdi.
Özer, 6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak sınavın 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirileceğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Salgın nedeniyle sınava katılacak öğrenciler kendi okullarında katılacağı için 2021 yılında sınav yapılacak okul sayısı 2019 yılında önemli oranda artırıldı. 2019 yılında 3 bin 873 okulda 59 bin 568 salon kullanılmışken bu sayı 2021 yılında 17 bin 793 okula ve 82 bin 355 salona çıkartıldı.
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Salgın tedbirleri nedeniyle görevli sayısında da artışa gidildi. 2019 yılında 148 bin 946 sınav görevlisi görev yapmıştı. 2021 yılında ise yaklaşık 350 bin sınav görevlisi görevli olacak. Ayrıca rehber öğretmenleri sınav günü salgın tedbirlerinin uygulanmasında okullarda destek verecekler. Sınav binası ve bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanacaklar.
2020 LGS sınavında olduğu gibi sınava girecek tüm öğrencilere ve sınavda görev alacak öğretmenlere, maske ve dezenfektanlar okullarda ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca, sınav binalarında el antiseptiği ve yedek maske bulundurulacak."