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LGS ek tercih tarihleri 2023 || LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır? LGS kaç 2. tercih hakkı var, nasıl yapılır? Lise nakil başvurusu…

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#LGS#LGS Ek Tercihleri 2023#LGS Ek Tercih Tarihleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 10:57

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla erişime açıldı. LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? sorusu da ilk tercihlerde yerleşim almayan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 9. sınıfa geçecek öğrenciler için düzenlenen sınav 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, LGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS 2. tercih tarihleri 2023!

1/5LGS ek tercih tarihleri 2023 || LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır LGS kaç 2. tercih hakkı var, nasıl yapılır Lise nakil başvurusu…

LGS ek tercih tarihleri 2023 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. 4 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 24 Temmuz Pazartesi itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirmişti. Tercih sonuçları ile birlikte “LGS 2. tercihleri ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte MEB LGS ek tercih tarihi 2023!

2/5LGS 2. TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK (EK TERCİH TARİHLERİ)

LGS 2. TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN YAPILACAK? (EK TERCİH TARİHLERİ)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 24 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla LGS tercih sonuçları belli oldu. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar da ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalara başladı. İşte ek tercih tarihleri;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

3/5LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

4/5LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmelerine esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

5/5LGS ek tercih tarihleri 2023 || LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır LGS kaç 2. tercih hakkı var, nasıl yapılır Lise nakil başvurusu…
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