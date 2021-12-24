LGS 2022 ne zaman, tarih belli oldu mu? Gözler LGS başvuru tarihlerinde

LGS Nedir?

Liselere Geçiş Sistemi veya LGS; TC Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018- 2019 Eğitim Öğretim senesinden beri uygulamaya koymuş olduğu ortaöğretime giriş sistemi olarak tanımlanabilir. TEOG sınavının yerini LGS sistemi almıştır. Bu sistemde TIMS ve PISA soruları esas alınıp, mantık muhakemesi yeteneği ölçülmektedir. Sınavı kazanan öğrencilerin; Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi liselere gitme şansı bulunur. Sınavda belli başarıya ulaşamayan öğrenciler ise adrese dayalı okul tercihi yapabilir ve merkezi sınav ile öğrenci almayan okullarda eğitimini sürdürmeyi tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.