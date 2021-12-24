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Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 21:43 | 

LGS 2022 ne zaman, tarih belli oldu mu? Gözler LGS başvuru tarihlerinde

LGS sınavları her yıl belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilecek sınavların açıklanması ardından LGS 2022 tarihi de gündeme geldi. Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan LGS, TEOG yerine geçmişti. Peki, LGS 2022 ne zaman, tarih belli oldu mu?

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1
Ortaöğretim öğrenciler, LGS başvuru ve 2022 takvimini merak ediyor. 2022 LGS sınavının tarihi henüz açıklanmadı ancak her yıl olduğu gibi 2022 LGS tarihi MEB tarafından paylaşılacak. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022 https://www.meb.gov.tr internet adresinden paylaşılacak.
2
Geçtiğimiz yıl LGS için başvurular 05-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınmıştı. 2021 LGS, 6 Haziran 2021 tarihinde sözel bölümü 09.30, sayısal bölümü 11.30’da başlayan iki oturum halinde uygulanmıştı.
3LGS Nedir

LGS Nedir?

Liselere Geçiş Sistemi veya LGS; TC Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018- 2019 Eğitim Öğretim senesinden beri uygulamaya koymuş olduğu ortaöğretime giriş sistemi olarak tanımlanabilir. TEOG sınavının yerini LGS sistemi almıştır. Bu sistemde TIMS ve PISA soruları esas alınıp, mantık muhakemesi yeteneği ölçülmektedir. Sınavı kazanan öğrencilerin; Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi liselere gitme şansı bulunur. Sınavda belli başarıya ulaşamayan öğrenciler ise adrese dayalı okul tercihi yapabilir ve merkezi sınav ile öğrenci almayan okullarda eğitimini sürdürmeyi tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.
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