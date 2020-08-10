Eğitim Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 19:45 , 10 Ağustos 2020 - 19:45

LGS 2020 tercih sonuçları sorgulama 2020: LGS (lise) tercih sonuçları meb.gov.tr ekranından açıklandı

LGS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. LGS tercihleri temmuz ayı içerisinde alındı. Heyecanla beklenilen sonuçları bugün erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları http://meb.gov.tr internet adresinden açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Peki, LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MEB LGS sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...