LGS 2020 tercih sonuçları sorgulama 2020: LGS (lise) tercih sonuçları meb.gov.tr ekranından açıklandı
LGS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. LGS tercihleri temmuz ayı içerisinde alındı. Heyecanla beklenilen sonuçları bugün erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları http://meb.gov.tr internet adresinden açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Peki, LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MEB LGS sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...
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Liselere giriş kapsamında düzenlenen merkezi sınava ilişkin LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın ardından 10 Ağustos Pazartesi günü erişime açıldı. Adaylar http://meb.gov.tr internet adresinden sorgulama işlemlerini yapabiliyorlar. Nakil işlemlerinin yapıldığı MEB E okul giriş ekranı, LGS yerleştirme sonuçları için beklenen günün gelmesiyle beraber gündeme geldi. Birinci nakil başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. e-Okul girişi ile nakil işlemleri ve boş kontenjanları görüntülenecek. İşte MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
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Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.