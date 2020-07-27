KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı? 2020 KYK başvuru tarihleri ve başvuru şartlarında detaylar
2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KYY başvuru tarihleri gündeme geldi. Milyonlarca yükseköğretime kayıtlı öğrencinin faydalandığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) barınma ve yurt başvuruları e devlet KYK başvuru ekranı üzerinden alınıyor. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 19 Ağustos’ta başlamış, burs başvuruları ise 21 Ekim'e kadar devam etmişti. Gözler şimdi 2020 KYK başvuru tarihlerinde. İşte, KYK burs ve yurt başvurularıyla ilgili ayrıntılar.
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurt ve burs başvuru tarihleri, 27 Temmuz'da açıklanan YKS sınav sonuçlarıyla beraber merak konusu oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri 2020 KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. Ancak KYK başvurularıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam etmişti. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları geçen yıl e devlet sistemi üzerinden alınmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
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Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
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BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.