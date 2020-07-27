KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı? 2020 KYK başvuru tarihleri ve başvuru şartlarında detaylar

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurt ve burs başvuru tarihleri, 27 Temmuz'da açıklanan YKS sınav sonuçlarıyla beraber merak konusu oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri 2020 KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. Ancak KYK başvurularıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.