KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK nöbetçi yurtlar açacak!
Ekim ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de yurt başvuruları oldu. 2020-2021 eğitim yılı KYK yurt başvurularını sabırsızlıkla bekleyen binlerce öğrenci, KYK'nın yurt başvuru sistemini e-Devlet üzerinden ne zaman açacağını ve başvuru kabulü yapacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
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KYK yurt başvuru tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Eğitim yılının online sistemle başlamasına rağmen beklentileri devam eden binlerce üniversite öğrencisi KYK yurt başvurularına odaklandı. Öte yandan üniversite öğrencilerinin okula dönmeleri için yapılan hazırlıklar hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde nöbetçi yurt sistemine başladıklarını açıkladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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NÖBETÇİ YURTLAR AÇILIYOR
Koronavirüsle ilgili yeni tedbirler alınırken bir yandan da öğrencilerin okula dönebilmeleri için yapılan hazırlıklar hız kazandı.
Üniversitelilerin merakla beklediği okula dönüş haberi henüz gelmese de konaklayacakları yerler şimdiden hazır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerin bazı bölümlerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçmesi nedeniyle, nöbetçi yurt sistemine başlandığını duyurdu.
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HER İLE EN AZ 2 YURT
Gençlik ve Spor Bakanlığı “Üniversitelerin yüz yüze/ hibrit eğitime geçmesi nedeniyle nöbetçi yurt sistemine geçilmiş, her ilde en az bir kız bir erkek öğrenci yurdu olmak üzere nöbetçi yurtlar belirlenmiştir” açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en az bir kız, bir erkek öğrenci yurdu olmak üzere nöbetçi yurtların belirlendiği ifade edildi.
Yüz yüze eğitim görecek öğrencilerin, bunu gösteren belgeyi il müdürlüklerine ya da nöbetçi yurt müdürlüğüne ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı. Belgelerini getiren öğrencilerin kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın nöbetçi yurtlarda barınabileceği kaydedildi.
Nöbetçi yurtların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüz yüze/hibrit eğitime geçen öğrencilerimiz için nöbetçi yurtlarımız hizmet vermeye başladı. Maske, mesafe, temizlik tedbirlerine dikkat ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.