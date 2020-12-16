KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar

2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.



Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.



