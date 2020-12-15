KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2020-2021 yurt başvuru şartları ve başvuru ekranı
KYK yurt başvuruları öğrencilerin odaklandığı konuların başında geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs ve kredi değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. İlk kez bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler ve ara sınıfta öğrenimine devam eden öğrenciler KYK yurt başvurusunda bulunacak. KYK yurt başvuruları e devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, 2020-2021 yurt başvuru şartları ve başvuru işleminin detayları.
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KYK yurt başvuruları son dakika açıklamalar ile üniversite öğrencileri tarafından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya odaklandı. KYK yurtlarına, başvuru şartlarını karşılayarak, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler müracaatlarını gerçekleştirecekler. Ancak 2020 KYK yurt başvurularıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs başvurusunun tamamlanmasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. 2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının ilerleyen haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Başvurular başladığı zaman aşağıdaki linkten işlemler yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.
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KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
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d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.