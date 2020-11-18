KYK yurt başvurusu ne zaman? 2020-2021 yurt başvuruları bekleniyor
Üniversiteye bu yıl başlayan öğrenciler ya da öğrenimlerine devam edenler yurt, burs ve öğrenci kredisinin başvurularıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. KYK burs başvuru işlemleri bu sene de e-Devlet sistemi üzerinden alındı. Şimdi ise yurt başvuruları bekleniyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman?
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK başvuru tarihlerine göre hareket edecek olan öğrenciler YURTKUR ve Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya kitlendi. İşte, 2020-2021 KYK başvurularına yönelik detaylar...
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YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvurusunun başlamasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek.
2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının da burs başvuru için son tarih olan 3 Kasım'dan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
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Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.