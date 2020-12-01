KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? 2020 e devlet KYK yurt başvuru ekranı!

KYK yurt başvuruları son dakika açıklamalar ile gündemde yer alıyor. KYK başvuru tarihlerine göre hareket edecek olan öğrenciler YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya kilitlendi. 2020 yurt başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ise henüz yeni bir açıklama gelmedi. KYK yurt başvurularının burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlaması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.