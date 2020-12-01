KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? 2020 e devlet KYK yurt başvuru ekranı!
KYK yurt başvurusu için geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak olan başvuru işlemleri e devlet üzerinden alınacak. KYK yurtlarına ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencileri başvuracak. KYK yurt başvuru müracaatlarında başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler değerlendirilecek. Peki, 2020 KYK yurt başvuruları başladı mı? İşte, e devlet KYK yurt başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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KYK yurt başvuruları son dakika açıklamalar ile gündemde yer alıyor. KYK başvuru tarihlerine göre hareket edecek olan öğrenciler YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya kilitlendi. 2020 yurt başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ise henüz yeni bir açıklama gelmedi. KYK yurt başvurularının burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlaması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs başvurusunun tamamlanmasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. 2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının ilerleyen haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Başvurular başladığı zaman aşağıdaki linkten işlemler yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
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Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.
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YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?
1. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
2. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.