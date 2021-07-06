Gündem Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 10:30 | 06 Temmuz 2021 - 10:30

KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman? İşte KYK Temmuz ödemelerinde son durum!

KYK burs ve kredi ödemeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayında alacakları ödemelere odaklanan binlerce öğrenci, burs ve kredilerin ne zaman, ayın kaçında ödeneceğini sorguluyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman?