KYK burs sonuçlarında son dakika gelişmeler! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuc.kyk.gov.tr'de
KYK burs sonuçlarında son dakika gelişmeleri takip eden üniversite öğrencilerinin gözü kulağı artık Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruda. 10 Kasım tarihinde sona eren başvuruların üzerinden geçen 1 aylık süre ile birlikte 2021 KYK sonuçları için beklentiler aralık sonuna yöneldi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2021-2022 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçları "https://sonuc.kyk.gov.tr/" adresinden yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu değerlendirmelerin sürdüğü mesajını vermişti. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanır, soruları gündemde yer almaya devam ediyor. KYK'nın ödeme yapabilmesi için burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin isimleri, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ilan edilecek. KYK burs sonuçları ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi. Ancak henüz başvuru sonuçlarına yönelik duyuru yayınlanmadı.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK Burs Sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KYK BURS BAŞVURUSUNDA BU DETAYLARA DİKKAT EDİLECEK
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.
İLK DEFA BURS VE KREDİ ALANLARA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.