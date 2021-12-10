KYK burs sonuçlarında son dakika gelişmeler! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuc.kyk.gov.tr'de

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanır, soruları gündemde yer almaya devam ediyor. KYK'nın ödeme yapabilmesi için burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin isimleri, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ilan edilecek. KYK burs sonuçları ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi. Ancak henüz başvuru sonuçlarına yönelik duyuru yayınlanmadı.