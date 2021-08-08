KYK burs başvurusu ne zaman? İşte 2021 KYK burs/kredi başvurularında son bilgiler

KYK burs başvuruları, bu kapsamda beklenti içinde olan ve eğitim hayatına üniversitede devam edecek gençlerin bir numaralı gündem maddesi oldu. Geçtiğimiz ekim ayında başlayan burs başvurularının bu yıl ne zaman ve hangi tarihte başlayacağını merak eden öğrenciler, sürekli olarak KYK'nın resmi internet adresini kontrol ediyor. İşte, 2021 KYK burs/kredi başvurularında son bilgiler...