KYK burs başvurusu ne zaman? İşte 2021 KYK burs/kredi başvurularında son bilgiler
KYK burs başvurusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2021 KYK burs başvurusu için detaylar henüz belli olmadı. Binlerce öğrencinin evinden yüzlerce kilometre uzakta alacağı eğitim dolayısıyla ihtiyaç duyduğu eğitim desteği, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından karşılanacak. Peki, 2021 KYK burs başvuruları ne zaman?
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KYK burs başvuruları, bu kapsamda beklenti içinde olan ve eğitim hayatına üniversitede devam edecek gençlerin bir numaralı gündem maddesi oldu. Geçtiğimiz ekim ayında başlayan burs başvurularının bu yıl ne zaman ve hangi tarihte başlayacağını merak eden öğrenciler, sürekli olarak KYK'nın resmi internet adresini kontrol ediyor. İşte, 2021 KYK burs/kredi başvurularında son bilgiler...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular ekim ayında başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.