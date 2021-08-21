KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2021 KYK başvurularında son durum
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), binlerce öğrenciye barınma hizmeti sunmasının yanında burs ve kredi desteği de sağlıyor. 2021 YKS yerleştirme işlemleri kapsamında bu yıl ilk kez bir yükseköğrenim programına yerleşecek yüz binlerce öğrenci, KYK'nın 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvurularını başlatacakları tarihi bekliyor. Peki, 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
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KYK burs ve kredi başvuruları, bu kapsamda beklenti içinde olan öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Öğrenciler şimdi burs ve öğrenim kredisi başvurularına odaklanmış durumda. İşte, 2021 KYK başvurularında son durum...
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KYK yurt başvurularının, 2021 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular ağustos ayının sonlarından başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği öngörülüyor.
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BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular ekim ayında başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.