KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar!
'KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu üniversite öğrencileri tarafından son günlerde en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. 2020 yılı kapsamında kredi ve burs ödemelerini alacak olan lisans ve önlisans öğrencileri, başvuru sonuçları kapsamında KYK'dan yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak?
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E devlet üzerinden başvuruları alınan KYK kredi ve burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru işlemleri kısa süre sonra tamamlanacak burslar için sonuçlar bekleniyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.
3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.
Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.
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BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.