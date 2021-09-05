KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak 2021? Başvuru şartları neler? İşte KYK burs/kredi başvurularında son bilgiler
KYK burs başvuru tarihleri, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan KYK burslarına; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler başvuru yapabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak duyuru ile "e-Devlet" üzerinden veya "kyk.gsb.gov.tr" adresinden 2021 KYK burs başvuruları alınacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak 2021? İşte, KYK burs başvuru tarihleri ve şartları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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2021 KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl e-Devlet üzerinden alınan burs başvuruları e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı bilgileri ile gerçekleşecek. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilecek. Ancak bu seneki KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan duyuru yayınlanmadı. Başvuruların ekim ayında başlaması bekleniyor.
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Daha önceki yıllarda başvurular ekim ayında başlamıştı. Bu yıl da KYK burs başvurularının ekimde başlaması ön görülüyor.
KYK burs başvuruları ile ilgili duyuru Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesindeki "duyurular" sayfası üzerinden yayınlanacak.
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KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Burstan yararlanacak öğrenciler:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler:
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
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Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.