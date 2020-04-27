Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kim Jong Un ölürse yerine geçecek isim belli mi?
'Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü mü ve sağlık durumu nasıl?' sorusu geçtiğimiz haftadan beri hem sosyal medyanın hem de dış basının önemli konularından biri haline geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkındaki söylentiler her geçen gün daha çelişkili ifadelere dönüşüyor. Kim Jong-un'un sağlık durumunun kötü olduğu bu yüzden ağır bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun operasyon sonrasında da kötüleştiği ilk gelen haberler arasındaydı. Yaşanan gelişmelerin ardından ülkelerden gelen son dakika açıklamaları arasında çelişkili ifadeler bulunuyor. Güney Kore'li üst düzey yetkilinin CNN International'e özel yaptığı açıklamalar, dünya basınında manşetlere taşınmış durumda...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından bir birinden farklı haberler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kore dışa kapalı bir ülke olduğundan yaşanan gelişmeler teyit edilememekle birlikte iddia olarak kalıyor.. Ülkede internet dahil pek çok global erişim imkanı mevcut değil veya halkın kullanması oldukça kısıtlı.. Bu da çok verimli bir kullanım değil. Hatta ülkenin bakanlarında bile internet erişiminin mevcut olmadığı sadece sınırlı ve yetkisi yüksek kişilerin global hatta internet kullanımına izin verildiği biliniyor.
Kim Jong'un bir süredir görüntülenmemesi ve ülkenin önemli günlerinden birinde hiç açıklamada bulunmaması sağlık durumu spekülasyonları Kuzey Kore liderinin ölmüş olma ihtimaline kadar tırmandırdı. Kim'in bir çok sağlık sorununun olduğu bilinen bir durumdu fakat Kuzey Kore liderinin ölümcül şekilde rahatsızlıklarının olduğu bilinmiyordu. Peki Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kim ölürse yerine geçecek isim belli mi?
2
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın yeri tespit edildi
Sağlığının kötü olduğuna dair basında son günlerde yapılan haberler üzerine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-unun yerinin uydu görüntüleriyle tespit edildiği iddia edildi.
ABD Washington merkezli Kuzey Koreyi takip eden bir kurum (38 North) tarafından uydu görüntüleri incelendi. Uydudan sağlanan fotoğraflarda, Kim Jong-una ait özel trenin yeri tespit edildi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore liderinin özel treni Wonsanda liderlik istasyonunda durduğu belirlendi. Kim Jung-unun trende olduğuna dair herhangi bir bilgi açıklanmadı. Kuzey Kore liderinin son günlerde ülkedeki önemli günlere katılmamasını, sağlığının bozulduğuna işaret olarak yorumlanıyor. Kuzey Kore basını en son 11 Nisan'da liderin yeri hakkında haber yayınlamıştı.
3
Güney Kore, ölmüş olabileceği söylentileri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "hayatta ve sağlının yerinde" olduğunu bildirdi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadesini kullandı. Kim hakkındaki söylentiler Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı. Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı. Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.
4
ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kim ile ilgili iddialar üzerine, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum çünkü bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadesini kullanmıştı.
5
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: 'Kim'in sağlığı hakkında hiç bir bilgimiz yok'
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Kuzey Kore’nin başına kim gelirse gelsin ABD'nin hedefleri asla değişmez” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo katıldığı bir televizyon programında, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, Kuzey Kore’nin başına kim gelirse gelsin ABD’nin hedeflerinin değişmeyeceğini belirterek, ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
6
İki ülke arasında yarım yüzyıldan fazladır yaşanan anlaşmazlıkların ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında tarihi zirvelerin düzenlendiğini ve kendisinin de 2018’de dört kez Kuzey Kore’ye gittiğini belirten Pompeo, “Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçerse, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore halkına daha parlak bir gelecek sağlayacaktır” dedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlığı hakkında hiç bir şey bilmediklerini kaydeden Pompeo, “Amerikan halkı durumu çok yakından izlediğimizi bilmeli” diye konuştu.
7
Sağlığı hakkında spekülasyonların olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası durumunun ağır olduğu ve hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Kuzey Kore yetkililerinden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. ABD İstihbaratı da bilgi alamıyor ABD istihbaratından bir yetkili ABD basınına yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore lideri Kim’in sağlık sorunları olduğu biliniyor, ancak ciddi şekilde hasta olduğu bilgileri geliyor. Kim’in tekrar görevine geri döneceği konusunda hiçbir bilgim yok” dedi. İstihbarat birimleri ve dünya medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nerede olduğunu ve sağlığı hakkında hiçbir ayrıntıyı doğrulayamazken, Kuzey Kore liderinin ölmesi durumunda ülkenin başına kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği konuşuluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İyi olmasını diliyorum, aramızda iyi bir ilişki var. Haberlerdeki gibi bir durum varsa, bu çok ciddi üzücü bir durum" ifadelerini kullanmıştı.
8
Kim ölürse yerine geçecek isim belli mi?
Kuzey Kore lideri Kim Jon Un ölürse yerine kim geçecek? Kuzey Kore liderinin yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybettiği iddiaları yayılırken, bu ihtimalin doğru olmasına karşın ülke yönetiminin nasıl devam edeceği merak ediliyor. Kim'in velihattı olan çocuklarının yaşlarının küçük olmasından dolayı en kuvvetli adayın kız kardeşi olan Kim Yo-jong'un olarak dikkat çekiyor. Peki Kim Yo-jong'un Kuzey Kore'nin yeni lideri olur mu?
9
Kim Jong Un abisi Kim Jong-chul ise babaları tarafından geçmiş dönemde siyasetten uzak ve ülke yönetiminden uzak tutulmuştu. Bunun sebebi ise Kim Jong-chul'un ülke yönetecek vasıflara sahip olmaması olarak belirtilmişti. Güney Kore'deki Sejong Enstitüsü'nden uluslararası analist Cheong Seong-Chang'e göre Koreli liderin kız kardeşi Kim Yo-jong'un iktidara gelmesine kesin gözüyle bakılırken, yönetimin için en ülkedeki mevcut durumda en ideal kişi.
10
ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin bir soruya Hyten, "Kim Jong-un’un halen Kore nükleer kuvvetlerinin ve askeri gücünün başında olduğunu düşünüyorum. Bundan şüphe etmem için elimde bir sebep yok." yanıtını vermişti.
11
Spekülasyonlar nasıl başladı?
Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı. Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
12
Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı. Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.