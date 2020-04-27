Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kim Jong Un ölürse yerine geçecek isim belli mi?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından bir birinden farklı haberler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kore dışa kapalı bir ülke olduğundan yaşanan gelişmeler teyit edilememekle birlikte iddia olarak kalıyor.. Ülkede internet dahil pek çok global erişim imkanı mevcut değil veya halkın kullanması oldukça kısıtlı.. Bu da çok verimli bir kullanım değil. Hatta ülkenin bakanlarında bile internet erişiminin mevcut olmadığı sadece sınırlı ve yetkisi yüksek kişilerin global hatta internet kullanımına izin verildiği biliniyor.



Kim Jong'un bir süredir görüntülenmemesi ve ülkenin önemli günlerinden birinde hiç açıklamada bulunmaması sağlık durumu spekülasyonları Kuzey Kore liderinin ölmüş olma ihtimaline kadar tırmandırdı. Kim'in bir çok sağlık sorununun olduğu bilinen bir durumdu fakat Kuzey Kore liderinin ölümcül şekilde rahatsızlıklarının olduğu bilinmiyordu. Peki Kuzey Kore lideri Kim Jong öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kim ölürse yerine geçecek isim belli mi?