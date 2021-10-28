Kütahya Valisi Ali Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Çelik’in biyografisi

KÜTAHYA VALİSİ ALİ ÇELİK KİMDİR? 1976 yılında Uşak’ta doğan Ali ÇELİK, ilköğrenimini Uşak’ta ortaöğrenimini ise Kütahya’da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı. Yedi ay Londra’da dil eğitimi alan ÇELİK; Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.



Kaymakamlık görevine atanmasını müteakiben Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı. 06.10.2010 – 02.11.2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulundu. 23.08.2017 – 05.11.2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.



27.10.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yapan Ali ÇELİK, 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Kütahya Valiliği görevine 18 Haziran 2020 tarihinde başladı.



Evli ve iki çocuk babası olan ÇELİK, iyi derece İngilizce bilmektedir.