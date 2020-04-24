Kusmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Oruç ibadetini yerine getirmek üzere niyet eden ve ibadetini gerçekleştirmek üzere güne başlayan vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuz durum dolayısıyla kusmak orucu bozar mı sorusuyla konuya yanıt aramaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre kusmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylı bilgiler



KUSMAK ORUCU BOZAR MI?



Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklamanın devamı için sonraki sayfaya geçiniz.