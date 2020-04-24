Kusmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Ramazan ayının başlaması ve oruç ibadetinin yerine getirilmesiyle birlikte kusmak orucu bozar mı gibi sorular da gündeme gelmeye başladı. Oruç tutmak için niyet eden ama çeşitli rahatsızlıklar dolayısıyla kusmak ya da diğer bir tabirle istifra etmek zorunda kalan Müslümanlar, kusmak orucu bozar mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre kusmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında resmi kaynaklardan alınan bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Oruç ibadetini yerine getirmek üzere niyet eden ve ibadetini gerçekleştirmek üzere güne başlayan vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuz durum dolayısıyla kusmak orucu bozar mı sorusuyla konuya yanıt aramaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre kusmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylı bilgiler
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklamanın devamı için sonraki sayfaya geçiniz.
2
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, günü gününe kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).
3
KUSMAK ABDESTİ BOZAR MI?
Hz. Peygamberin (s.a.s.) kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizî, Tahâret, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir. Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek ister safra ister kan olsun abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır. Bulunduğu ortamı değiştirmeden birden fazla kusma halinde toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, I, 110-113; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 49-52; Meydânî, el-Lübâb, I, 12).
Şâfiîlere göre ise kusmakla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200).