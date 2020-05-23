Kuşluk vakti nedir? Kuşluk vakti ne zaman? Kuşluk vakti saat kaçta?
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde pek çok inanan kuşluk vaktinde namaz ibadetini gerçekleştirmek için erkenden kalkacak. Bu yıl ilk kez kuşluk namazı kılacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saati kaçırmamak için araştırma yapıyor. Peki, kuşluk vakti nedir? Kuşluk vakti ne zaman? Kuşluk vakti saat kaçta? İşte Diyanet'in ışığında kuşluk namazı vakti ile ilgili bilgiler...
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1
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Kuşluk, güne ait bir zaman dilimidir. Arapça karşılığı duhadır. Güneşin doğuşundan kırkbeş dakika sonrasında başlar ve öğle vaktinden 20 dakika kadar önce sona erer. Halk arasında sabah ile öğle vakti arasında kalan zaman dilimi olarak da tanımlanır. Bu zaman diliminde kuşluk ya da Duha namazı kılınması tavsiye edilir. Peki, kuşluk vakti ne zaman? Kuşluk vakti saat kaçta?
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Kuşluk namazları ne zaman ve nasıl kılınır?
İşrak veya kuşluk namazları; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)
Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen kuşluk namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).
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Kuşluk namazı saati Türkiye'nin 81 ilinde farklılık gösteriyor. Ramazan ayı boyunca imsaniye bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığından takip edebilen vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde kılınacak kuşluk namazı saatini de aynı sayfadan görüntüleyebilirler. İl il kuşluk namazı saatini görüntülemek için tıklayın.