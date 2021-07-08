Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayrama ne kadar kaldı ayın kaçında? Tarih yaklaşıyor... İşte 2021 Kurban Bayramı tatil tarihleri
Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı Diyanet takvimi ile belli oldu. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayram haftası yaklaşırken yıllık izin planlarını ayarlayacak olan çalışanlar ya da kurbanlıklarını alacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatil günlerine odaklandı. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nda emekli ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber, Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olması yönünde beklentiler artmıştı. Peki, bayrama ne kadar kaldı ve Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte, 2021 Kurban Bayramı tatil günleri ve bayramla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 Kurban Bayramı tarihi, gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye'de kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Kurban Bayramı herhangi bir yasak olmaksızın idrak edilecek. 2021 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın arefe günü 19 Temmuz Pazartesi günü olacak. Bayram 20 Temmuz'da başlayıp, 23 Temmuz cuma günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin 15 Temmuz'la birleşerek 11 gün olması yönünde beklentiler artmıştı. Ancak bayram tatilinin 11 gün olması için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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AREFE VE BAYRAM TARİHLERİ
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.
Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.
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Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masada olacak. Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.
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Konuyla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması ön görülüyor.