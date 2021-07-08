Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayrama ne kadar kaldı ayın kaçında? Tarih yaklaşıyor... İşte 2021 Kurban Bayramı tatil tarihleri

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.



Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.