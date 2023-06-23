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Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 09:41

Bayram ne zaman? sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planları ile kurbanlık alımı hazırlıklarına başlayan vatandaşların gündemine geldi. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilecek olan Kurban Bayramı tarihi Diyanet takvimi ile açıklandı. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı 2023 yılında hangi aya denk geldiği öğrencilerin ve çalışanların gündemine geldi. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı Arifesi 27 Haziran Salı günü olacak. Alınan karara göre Kurban Bayramı tatili ise 9 gün olarak gerçekleşecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, ayrıntılar.

1/4Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil 9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor

Bayram tatili resmi tarihi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala en önemli gündem maddesi oldu. 2023 Kurban Bayramı'nın ayın kaçında başlayacağı, İslam aleminde takip ediliyor. Sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bir inanç ve adanış nişanesinin bereketli mevsimi olan Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre bu sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak gerçekleşecek. Tatil planlarına başlayan vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı haziranın sonunda gerçekleşecek. Peki, Kurban Bayramı hangi gün, ayın kaçında? İşte, 2023 bayram tatili tarihleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

2/4KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

 

3/4BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

4/4KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre arefe gününün tamamı da bayram tatili kapsamında yer alacak.

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