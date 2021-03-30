Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi
İslam dünyası için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gündem olmaya başladı. Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra kutlanan Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihlere denk geldiğini ve 2021 yılında kaç gün Kurban Bayramı tatili olacağını merak eden ve şimdiden ona göre bir plan yapmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, '2021 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?' sorusu milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri haline geldi. İşte, 2021 Kurban Bayramı hakkında bilgiler...
2
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
3
İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.