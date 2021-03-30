Gündem Haber Giriş: 30 Mart 2021 - 12:31 | 30 Mart 2021 - 12:32

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi

İslam dünyası için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gündem olmaya başladı. Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra kutlanan Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihlere denk geldiğini ve 2021 yılında kaç gün Kurban Bayramı tatili olacağını merak eden ve şimdiden ona göre bir plan yapmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?