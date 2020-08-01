Kurban Bayramı mesajları resimli seçenekler 2020: Değişik, dualı, anlamlı, yeni, uzun, kısa, resimli bayram mesajları (Bayramınız kutlu olsun!)
'Kurban Bayramı mesajları' günün anlamını ve önemini vurgulayan önemli unsurlardan birisi olacak. 2020 Resimli bayram mesajları aracılığıyla Whatsapp, Facebook, Instagram gibi platformlar üzerinden de Kurban Bayramı kutlamalarını yapabilecek olan vatandaşlar, bu noktada resimli bayram mesajları seçeneklerindan birisini tercih edecek. En güzel kısa bayram mesajları ise SMS yöntemi ile Kurban Bayramı tebriği yapmak isteyenlerin odak noktası olacak. Uzun ve kısa olmasının yanı sıra yeni bayram mesajları aracılığıyla hoş bir görsel tercihi öncelik olacak. Bu bayram da 'bayramınız mübarek olsun' ve 'iyi bayramlar' mesajları yine en çok tercih edilen bayram mesajları seçeneklerinden olacak.. İşte, eşe, dosta, ablaya, kardeşe, anneye babaya gönderebileceğiniz 2020 Kurban Bayramı mesajları ve resimli bayram mesajları seçeneklerinden derlemeler...
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Bayram mesajları resimli seçeneklerle Kurban Bayramı'na erişen milyonlarca Müslüman'ın bayram coşkusunu sevdiklerine mesaj olarak göndermesine vesile oluyor. Kurban Bayramı'nın anlam ve önemine işaret eden resimli bayram mesajları, sabah saatleri itibariyle günün en çok araştırılan konularından oldu. Sosyal medya hesapları ya da SMS olarak Kurban Bayramı mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, en özel ve farklı bayram mesajı seçeneklerini sorguluyor. İşte, sevdiklerinize rahatlıkla gönderebileceğiniz 2020 Kurban Bayramı mesajları ve en özel resimli bayram mesajı seçenekleri...RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI 2020-KURBAN BAYRAMI MESAJLARI İÇİN BOL SEÇENEKLİ ALTERNATİFLER
'Kurban Bayramı mesajları' resimli ve kısa seçenekler ile İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı'nın ilk gününde uzaktaki Müslümanların bayramlaşmalarına vesile olacak. Küslerin barıştığı mübarek Kurban Bayramı'nda, bol seçenekli, resimli bayram mesajları Whatsapp, Facebook, Instagram gönderilerinde yer alıyor. Bu bayram da 'Bayramınız mübarek olsun' ve 'iyi bayramlar' mesajı yine en çok tercih edilen bayram mesajlarından olacak.. 'Kurban Bayramı kutlama mesajları' arasında uzun ve kısa Kurban Bayramı mesaj derlemelerini sizler de haberimizde bulabilirsiniz.. İşte, dostlarınıza, yakınlarınıza, akrabaya ve uzaktaki eşe dosta göndereceğiniz farklı, değişik, yazılı,resimli, anlamlı, dualı 'Kurban Bayramı mesajları' 2020 ve bayram mesajlarında farklı seçenekler....
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Kurban Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.
Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun…
Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
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Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.
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Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.
Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.
Kurban Bayramı’nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.
Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.
Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
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2020 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI
Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.
Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...
Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştık. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.
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Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.
Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
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Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.
Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
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Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.
Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
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Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlara sağlıkla ulaşmanızı temenni ederim
Kurban Bayramı vesilesiyle sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu günler geçirmenizi diliyorum
Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.
Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.
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Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.
"Her bayram aynı heyecanla beklenir, aynı sevinçle yaşanır. Ailemizden, sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bayramlar da var elbet. Ne kadar uzak olsak da kalbimiz hep onlarla."
"Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun. "
Huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramı’nız kutlu olsun.
Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. İyi Bayramlar!
Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.
*Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.
*Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun.
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Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Bu değerli Kurban Bayramı.nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.