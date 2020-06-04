12 milyon emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında araştırmalar son günlerde hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve Ramazan ile Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyeler, bu yıl da emeklilerin gündemindeki konu oldu. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Emeklilere bu Kurban Bayramı da ikramiye ödemesi yapılacak. Milyonlarca emekli ile emekli yakınının ilgiyle araştırdığı ikramiye konusuna, yetkili isimlerden açıklamalar yapılması bekleniyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemesi hakkında merak edilen ayrıntılar...
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Haziran ayının başlamasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de emekliler bin liralık ikramiye alacaklar.
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Bu yılın Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.
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Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
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Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödeneceği tahmin ediliyor. Net tarih bilgisi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor.
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İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.