‘BELKİ DAHA BİLİNÇLİ YAŞAYACAĞIZ’ “Şu anda herkes daraltılmış bir dünya içinde yaşıyor. Hareketleri, aktiviteleri engellenmiş bir insan. Keyifle yaptığı, dışarıda paylaştığı şeylerden eksik durumda olan bir insan. Dolayısıyla biraz da kafese kapanmış gibi hissediyoruz kendimizi. Ancak bunları sadece olumsuz bir etki olarak düşünmeyin yaşamsal bir tecrübedir aynı zamanda. Aslında bu küçücük bir virüs bize ne çok şey öğretti! En önemlisi de hayatın ne denli kıymetli olduğunu ve her zaman var olmayacağımızı da bize gösterdi. Belki de böylesi bir geçmişi geride bıraktığımızda, eskisinden çok daha bilinçli yaşayacağız. Hayatta nelerin anlamlı, değerli ve öncelikli olduğunu ortaya çıkarmasındaki etkiyi de görmeliyiz bence. Belki bundan sonrası için daha güzel ve kaliteli bir hayat sürdürmemiz için de itici bir kuvvet olacaktır. Yeni dönemde çocukların ruh sağlığı açısından psikoterapi ve sosyal danışmanların arttırılması gerekiyor. Eğitim açığının kapatılması için daha çok öğretmene ihtiyacımız olacak. Çocuk ve gençlerin yeniden dans, müzik, tiyatro, resim gibi sanat dallarında özgürce hareket etmelerinin hem onlara hem de bizlere çok iyi geleceğini düşünüyorum. Mutlu ve başarılı bir geleceği hep birlikte kurmak üzere, her alanda el ele çalışarak o geleceği birlikte aydınlatacağımıza inanıyorum.”