‘Küçücük bir virüs bize ne çok şey öğretti’

“ESASINDA pandeminin başında bu süreci genel anlamda tüm çocuklar tatil gibi düşündü. Ancak süreç uzadıkça sıkıntılar da arttı. Yuva çağındaki çocuklar en çok arkadaşlarını ararken, düzenli ve aynı ritimde kalmak istiyorlar. Hijyen kurallarına çok iyi uyum sağladılar ama ‘Birbirinizle biraz mesafeli oynayın’ dediğinizde bunu da doğal olarak çabuk unutuyorlar. Durumu anne-babaların duyguları üzerinden hissediyorlar. İlkokul döneminde olan çocuklar ise pandemi meselesini daha iyi kavradı. Beraberinde getirebileceği sıkıntıların farkına vardılar, sebep-sonuç ilişkisini kurdular. Ancak bu durum bazılarında kaygı bozukluğuna neden oldu. Aile ve çocuklar için hiçbir ön hazırlık olmadan, eğitimde online sisteme geçilmesi durumu daha da zorlaştırdı. Kimi okullar video konferansla, kimisi mail üzerinden ödev verirken, bazı çocuklar da okula gidip eğitime katıldı. Dolayısıyla okullar bu süreci bugüne kadar maalesef iyi yönetemedi.”
2
‘ERGENLERDE DURUM DAHA HASSAS’
“Eğitim alanındaki bu performans bozukluğu özellikle lise son sınıf öğrencileri için daha da zorlayıcı oldu. Bugün 19 yaşındaki bir genç kızı ağır depresyon nedeniyle hastaneye sevk etmek zorunda kaldık. İşlerin bu noktaya gelmemesi için okullardan daha az ödev verilmesini, bu dönemde daha anlayışlı olunmasını istediğimizde bizim bu söylemimiz yeterli gelmedi maalesef. Hastaneye sevk ettiğimiz hasta sayımızda da artış var! Berlin’de geçen ay pandemiyi değerlendirmek üzere çocuk ve ergen psikiyatristleri olarak bir ankete katıldık. Gelen sonuçlar düşündürücü. Çocuk ve ergenlerde artan bir depresyonla karşı karşıyayız. Ardından anksiyete, duygu ve davranış bozukluklarında artış ve obezite geliyor. Biz zaten yüzde 60’a varan oranda danışan hasta sayımızın arttığını gözlemliyorduk. Bu anket ise somut olarak bize sonuçları gösterdi.”
3
ÇOCUKLARA NASIL ANLATMALIYIZ?
“Bir çocuğun temel algı kaynağı, anne babasının yarattığı duygusal ortamla bağlıdır. Dolayısıyla çocukların korku düzeyini iyi düşünerek onları korkutmadan bu süreci paylaşmalıyız. Çocuklar korkuyla her zaman baş edemeyebilir. ‘Korona aldıysam ben ölecek miyim!’ gibi düşünceler zamanla takıntı, uyku sorunu, korkuya dönüşebilir. O noktada çocuğa ‘Dur! Gel seninle gerçekçi düşünelim’ diyebiliriz. Çocuklar için hastalanma riskinin düşük olduğunu, kurallara uyarak nasıl korunmamız gerektiğini mantıklı şekilde açıklamalı ve onları korkularından uzaklaştırmalıyız. Üniversite gençliğinde ise okuldan soğuma ve bırakma eğilimlerinde artış var. Öncelikle gençlerin bu seneyi doğru biçimde zihinlerine kayıt etmesi gerekiyor. Eğitim hayatlarındaki bu kayıpların, seneye düzeltilmesi mümkün. Üstelik ‘Bu süreci bir tek sen yaşamıyorsun, tüm dünya bundan etkilendi’ diyerek doğru şekilde onlarla birlikte değerlendirmeliyiz.”
4
‘SEVGİ DOLU OLMALIYIZ’
“Biz şu anda pandeminin sadece enfeksiyonel boyutuyla savaşıyoruz, henüz ruhsal boyutlarını görmedik. Normalleşme süreciyle birlikte farklı ve ağır sonuçlarla karşılaşmak olası dahilinde. O sebeple çocuk ve gençlerle kurulacak ebeveyn ilişkilerinde dikkatli, şevkatli ve sevgi dolu olmalıyız. Yol gösterici ve ihtiyaçlarının bilincinde konulara yaklaşmalı ve tartışma ortamından uzak durmalıyız. Durumu rahata ve kolay tarafa taşımak zorundayız. Günde en az bir saat ailelerin çocuklarıyla birlikte dışarı çıkmalarını öneriyoruz. Parka gitmek, birlikte temiz havada yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, hepsi de ruhlarımıza iyi gelecektir. Aynı şekilde kitap okumak, resim yapmak, müzik dinlemek, enstrüman çalmak hepsi önemli. Arkadaşlarla buluşmalar, evdeki dijital paylaşımlardan çok daha sağlıklı ve doğru bir ihtiyaçtır. Şu anda sanatçılar, sporcular, yoga öğretmenleri gibi pek çok meslek dalından insan evde oturuyor. Hep diyorum ki, tabii ki sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek keşke bu insanlar bir araya gelse, parklarda, bahçelerde çocuk ve gençlerle birlikte etkinlikler düzenlense. İnanın bu herkese çok iyi gelecektir.”
5
‘DİNİ İNANIŞLAR POZİTİF ETKİ YARATIYOR’
“İnsanın kendisini çaresiz hissettiği anlarda iyi dileklerle dua etmesi, hem kendisine olumlu bir enerji katıyor hem de bireyin kendi içinde yapabileceğini yapmış olma hissini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla dua ederek iyi dilekleri içinizde çoğaltırken, bu dileği başkalarıyla paylaşmak da kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Medyanın sorumluluğu bu noktada çok önemli. Sonuçta evlerden içeri giren, insanları etkileyen önemli bir güç. Dolayısıyla hepimiz gün içinde haber kanallarından hep çıplak ve belki de çok ürkütücü rakamları alıyoruz. Medyanın haber sorumluluğunun artarak iyileşen sonuçlara daha fazla yer vermesi insanlara olumlu yönde etki edecektir. Sağlık durumu iyiye giden vakaları, bu noktada insanların birbiriyle nasıl dayanışma içinde olduklarını anlatan haberler üretilmesi başkaları için büyük umut kaynağı olacaktır. Başkalarının kendilerini çaresiz hissetmelerinin önünde bir güç olarak da durabilirsiniz.”
6
‘BELKİ DAHA BİLİNÇLİ YAŞAYACAĞIZ’
“Şu anda herkes daraltılmış bir dünya içinde yaşıyor. Hareketleri, aktiviteleri engellenmiş bir insan. Keyifle yaptığı, dışarıda paylaştığı şeylerden eksik durumda olan bir insan. Dolayısıyla biraz da kafese kapanmış gibi hissediyoruz kendimizi. Ancak bunları sadece olumsuz bir etki olarak düşünmeyin yaşamsal bir tecrübedir aynı zamanda. Aslında bu küçücük bir virüs bize ne çok şey öğretti! En önemlisi de hayatın ne denli kıymetli olduğunu ve her zaman var olmayacağımızı da bize gösterdi. Belki de böylesi bir geçmişi geride bıraktığımızda, eskisinden çok daha bilinçli yaşayacağız. Hayatta nelerin anlamlı, değerli ve öncelikli olduğunu ortaya çıkarmasındaki etkiyi de görmeliyiz bence. Belki bundan sonrası için daha güzel ve kaliteli bir hayat sürdürmemiz için de itici bir kuvvet olacaktır. Yeni dönemde çocukların ruh sağlığı açısından psikoterapi ve sosyal danışmanların arttırılması gerekiyor. Eğitim açığının kapatılması için daha çok öğretmene ihtiyacımız olacak. Çocuk ve gençlerin yeniden dans, müzik, tiyatro, resim gibi sanat dallarında özgürce hareket etmelerinin hem onlara hem de bizlere çok iyi geleceğini düşünüyorum. Mutlu ve başarılı bir geleceği hep birlikte kurmak üzere, her alanda el ele çalışarak o geleceği birlikte aydınlatacağımıza inanıyorum.”
7
‘ŞAŞKINLIKLA TAKİP EDİYORUM’
“BioNTech’in böylesi başarılı bir aşı üretmesine rağmen hükümetin bu aşıyı hızla çoğaltıp üretmemesini kesinlikle anlamıyorum. Eğer bu süreçte aşılar hızla üretilip hem ülkemizde yani Almanya’da hem de dünyada paylaşılmış olsaydı, bu insanlık adına da çok büyük bir adım olacaktı. Her zaman stratejik açıdan çok iyi kararlar alan ve uygulayan Almanya’nın, aşı üretme konusunda neden başarısız olduğunu halen anlamış değilim. Şaşkınlıkla takip ediyorum.”