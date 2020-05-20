Gündem Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 21:04 , 20 Mayıs 2020 - 21:44

Kuaför ve berberler bayramda çalışacak mı, saat kaça kadar açık? İstanbul Valisi açıkladı

Ramazan Bayramı öncesinde kuaför ve berberlerin çalışma saatleri gündeme geldi. 11 Mayıs'ta kapıların açan corona virüs önlemlerinin alındığı kuaför ve berberlerin, bayramdan önce çalışma saatleri yoğunluğun önlenmesi adına yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuaför ve berberlerin çalışma saatlerini duyurdu. Peki, kuaför ve berberler bayramdan önce kaça kadar çalışacak, ne zaman kapanacak? Sokağa çıkma yasağında kuaför ve berberler çalışacak mı? İşte, o konularla ilgili son dakika açıklamanın detayları.