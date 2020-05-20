Kuaför ve berberler bayramda çalışacak mı, saat kaça kadar açık? İstanbul Valisi açıkladı
Ramazan Bayramı öncesinde kuaför ve berberlerin çalışma saatleri gündeme geldi. 11 Mayıs'ta kapıların açan corona virüs önlemlerinin alındığı kuaför ve berberlerin, bayramdan önce çalışma saatleri yoğunluğun önlenmesi adına yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuaför ve berberlerin çalışma saatlerini duyurdu. Peki, kuaför ve berberler bayramdan önce kaça kadar çalışacak, ne zaman kapanacak? Sokağa çıkma yasağında kuaför ve berberler çalışacak mı? İşte, o konularla ilgili son dakika açıklamanın detayları.
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Kuaför ve berberler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? sorusu, bayram öncesi çok sayıda vatandaşın yanıt aradığı konulardan oldu. Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında, bayram öncesi bu dükkanların çalışma saatleri İstanbul Valiliği'nce açıklandı. Buna göre kuaför ve berberler bayram öncesi cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyet gösterecek. İşte, konuyla ilgili detaylar.
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KUAFÖR VE BERBERLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işyerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Yerlikaya'nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.
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Diğer illerde kuaför ve berberlerin nasıl çalışacağı ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detayları haberlerimizde yaplaşacağız.
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KUAFÖR VE BERBERLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?
Bakanlıktan valiliklere gönderilen genelgede, 11 Mayıs itibarıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda alınan kurallar bildirildi. Buna göre; berber ve kuaförler saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek.