Kripto para yasası ne zaman çıkacak? İşte kripto para yasasında son durum

‘HERKESİ DİNLEYİP KARAR VERECEĞİZ’

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter’da katıldığı “Kripto yasa taslağını konuşuyoruz” başlıklı sohbetin ardından, sohbette yer alan sektör temsilcilerini bugün Meclis’e davet etti. Elitaş, Hürriyet’e şunları söyledi:



“Sohbete tesadüfen girdim. Dinlemeci olarak girdiğimi gören konuşmacılar bana konuşma daveti gönderdiler, ben de kabul ettim. Biraz geç katıldım fakat onları dinleme imkânı buldum. Toplumun tüm paydaşlarını Meclis’te dinledikten sonra teklife son halini verip, komisyona sevk edeceğimizi anlattım. Bine yakın platformda katılımcı vardı. ‘Burada hepinizi dinleme şansımız yok. İçinizden bu konuyu iyi bilen 4-5 arkadaşınız gelsin’ dedik. 5 kişi seçmişler. Meclis’te toplanacağız. Sanayi Bakanlığı’ndan genel müdürümüz ve akademisyen arkadaşlarımız gelecek, toplam 8 kişilik grup ile toplantı yapacağız. Bu görüşmenin ardından perşembe ve cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşeceğiz.”



