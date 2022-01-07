Kripto para yasası ne zaman çıkacak? İşte kripto para yasasında son durum
Kripto piyasasına düzenleme getirecek yasa için çalışmalar hızlandı. Sektör temsilcilerine görüş için gönderilen taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Peki, kripto para yasası ne zaman çıkacak?
Kripto para piyasalarına düzen getirmesi hedeflenen yasa ile ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kripto varlık alım-satım ve transfer işlemlerini yetkisiz kuruluşlarda yapanlara da 20 bin liradan az olmamak üzere ceza verilebilecek. İşte, kripto para yasasında son durum...
Kripto varlık alım-satım ve transfer işlemlerini kurul tarafından yetkilendirilmemiş kuruluşlarda yapanlara da 20 bin liradan az olmamak üzere işlem tutarı kadar ceza verilebilecek. Kripto Para sektörünün üzerinde tartıştığı Sermaye Piyasası Kanunu’nda kripto varlıkların ve kripto varlık platformlarının düzenlenmesine dair değişiklik taslağına göre, kripto para platformları ve hizmet sağlayıcıları izin verme yetkisi SPK’ya verildi. Kurul, platformlarda işlem görecek kripto varlıkların belirlenmesine, işlem görmenin sonlandırılmasına, işlem görmesi sonlandırılan kripto varlıkların elden çıkarılmasına ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.
‘HERKESİ DİNLEYİP KARAR VERECEĞİZ’
AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter’da katıldığı “Kripto yasa taslağını konuşuyoruz” başlıklı sohbetin ardından, sohbette yer alan sektör temsilcilerini bugün Meclis’e davet etti. Elitaş, Hürriyet’e şunları söyledi:
“Sohbete tesadüfen girdim. Dinlemeci olarak girdiğimi gören konuşmacılar bana konuşma daveti gönderdiler, ben de kabul ettim. Biraz geç katıldım fakat onları dinleme imkânı buldum. Toplumun tüm paydaşlarını Meclis’te dinledikten sonra teklife son halini verip, komisyona sevk edeceğimizi anlattım. Bine yakın platformda katılımcı vardı. ‘Burada hepinizi dinleme şansımız yok. İçinizden bu konuyu iyi bilen 4-5 arkadaşınız gelsin’ dedik. 5 kişi seçmişler. Meclis’te toplanacağız. Sanayi Bakanlığı’ndan genel müdürümüz ve akademisyen arkadaşlarımız gelecek, toplam 8 kişilik grup ile toplantı yapacağız. Bu görüşmenin ardından perşembe ve cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşeceğiz.”
“Sohbete tesadüfen girdim. Dinlemeci olarak girdiğimi gören konuşmacılar bana konuşma daveti gönderdiler, ben de kabul ettim. Biraz geç katıldım fakat onları dinleme imkânı buldum. Toplumun tüm paydaşlarını Meclis’te dinledikten sonra teklife son halini verip, komisyona sevk edeceğimizi anlattım. Bine yakın platformda katılımcı vardı. ‘Burada hepinizi dinleme şansımız yok. İçinizden bu konuyu iyi bilen 4-5 arkadaşınız gelsin’ dedik. 5 kişi seçmişler. Meclis’te toplanacağız. Sanayi Bakanlığı’ndan genel müdürümüz ve akademisyen arkadaşlarımız gelecek, toplam 8 kişilik grup ile toplantı yapacağız. Bu görüşmenin ardından perşembe ve cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşeceğiz.”