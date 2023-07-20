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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2023!

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#KPSS Yerleştirme Sonuçları#Ösym#Kpss Tercih Sonuçları 2023
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 19:04

KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı ÖSYM açıklamasına çevrildi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına personel alımı için KPSS 2023/1 tercih başvuruları 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim mezunlarının KPSS puanlarına göre yapılacak olan yerleştirmelerin sonuçları, ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle KPSS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte, KPSS tercih sonucu ÖSYM sorgulama ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı ÖSYM KPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2023

KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları için geri sayım devam ediyor. 13 Temmuz'da biten tercih sürecinin ardından adayların KPSS yerleştirme sonuçları duyurusu için beklentileri arttı. Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak atanmak isteyen adayların KPSS tercih sonuçları yapılan değerlendirme sonrası erişime açılacak. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecekler. KPSS tercih sonucu sorgulama ekranı üzerinden adaylar T.C kimlik numaralarıyla yerleştirme sonucunu öğrenecek. Peki, KPSS yerleştirme ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, ayrıntılar.

2/5KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilmişti. Bu nedenle 13 Temmuz'da biten KPSS tercihlerin ardından, sonuçların 24 Temmuz haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

3/5KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4/5YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

5/5KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı ÖSYM KPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2023

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

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