KPSS sorularını ve cevaplarını ÖSYM yayınladı - 2020 KPSS ön lisans soru ve cevap kağıdı görüntüleme ekranı!
KPSS soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. 25 Ekim’de düzenlenen KPSS ön lisans sınavı soru ve cevapları AİS ekranı üzerinden yayımlandı. ÖSYM tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’unun yayımlandığı bildirildi. Adaylar KPSS cevap anahtarına aday şifreleri ve T.C kimlik numarası ile erişecekler. Sınavın sonuçları ise 26 Kasım'da açıklanacak. İşte, 2020 KPSS soru ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.
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KPSS soruları ve cevapları, ön lisans oturumuna giren adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS ön lisans oturumu 2020 yılında 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sonuç açıklamasından önce heyecanla sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. KPSS ön lisans soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyorlar. İşte KPSS soruları ve cevapları ile ilgili bilgiler
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KPSS SORULARI CEVAPLARI YAYIMDA
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.
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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.