KPSS soruları ve cevapları sonrası gözler KPSS sonuçları açıklamasına çevrildi!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM'den edinilen resmi bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim tarihinde erişime açılacak. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.