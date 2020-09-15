KPSS soruları ve cevapları sonrası gözler KPSS sonuçları açıklamasına çevrildi!
ÖSYM tarafından önceki gün yayınlanan KPSS soruları ve cevapları sonrasında gözler sonuçlar ekranına çevrildi. Memur olabilme yolunda ilk adımı atmak isteyen yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından KPSS soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu aşamanın ardından gözler KPSS sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce adayın merakla beklediği KPSS soruları ve cevapları için detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS soruları ve cevapları sonrası sınav analizlerini tamamlayan adaylar, KPSS sonuçları için bekleyişe geçti. Genel Kültür Genel Yetenek sınavlarının haricinde alan sınavlarına da katılım sağlayan bazı adaylar, süreci tamamlamalarının ardından ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS sonuçları açıklamasına kilitlendi. Peki, 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den o konu hakkında net bilgiler
2
Abone Ol
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den edinilen resmi bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim tarihinde erişime açılacak. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.
3
Abone Ol
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA
ÖSYM, KPSS soruları ve cevapları için duyuru yayımladı. İşte o duyuru;
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının ve 13-14 Eylül'de düzenlenen Alan Sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları yayımlandı.
4
Abone Ol
12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.