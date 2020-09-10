MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS soruları ve cevapları için yazılı duyuru: KPSS 2020 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
GeriGündem KPSS soruları ve cevapları için yazılı duyuru: KPSS 2020 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 12:57 | 

KPSS soruları ve cevapları için yazılı duyuru: KPSS 2020 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

KPSS soruları ve cevapları için yazılı duyuru ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Milyonlarca adayın her gelişmesini heyecanla beklediği KPSS için açıklama yapan Aygün, KPSS 2020 soruları ve cevaplarının yayın tarihini paylaştı. Peki, KPSS 2020 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS sorularının ve cevapların ne zaman açıklanacağını sosyal medya hesabından duyurdu. 6 Eylül'de genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına giren adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Adaylar sonuçlar açıklanana kadar sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Peki KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte o açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamasında , 'Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.' dedi.

2KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR
Abone Olgoogle-news

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, 'Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.' dedi.

3KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

4
Abone Olgoogle-news

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi