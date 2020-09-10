KPSS soruları ve cevapları için yazılı duyuru: KPSS 2020 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

KPSS soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS sorularının ve cevapların ne zaman açıklanacağını sosyal medya hesabından duyurdu. 6 Eylül'de genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına giren adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Adaylar sonuçlar açıklanana kadar sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Peki KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte o açıklama



ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamasında , 'Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.' dedi.